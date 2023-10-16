İsrail'in Hamas saldırısı sonrası başlattığı Gazze bombardımanı devam ederken İsrail ordusunda görevli bir subayın bağlandığı CNN canlı yayınında "Savaş sadece Hamas'la değil, tüm sivillerle" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

CNN yayınına bağlanan İsrailli subay: Savaş sadece Hamas'la değil, tüm sivillerle

Hamas'ın geçen cumartesi günü başlattığı operasyon sonrasında başlayan İsrail Hamas çatışması 10. gününde de devam ediyor. İsrail savaş uçakları tarafından abluka altına alınan Gazze'de çok sayıda sivil yaşamını yitirirken İsrail ordusunda görevli bir subayın bağlandığı CNN canlı kullandığı ifadeler olan biteni özetler nitelikte...