CNN muhabiri Tahran'da gördükleri karşısında şaştı kaldı
İsrail-ABD ile 7 gündür savaşta olan ve başkenti dahil onlarca şehir bombalanan İran'a giden CNN muhabiri gördümleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Şehirde normal yaşamın devam ettiğini belirten muhabir, market ve dükkanların açık olduğunu, raflarda ürün sıkıntısı yaşanmadığını söyledi. Tahran'daki benzin istasyonlarında da uzun kuyruklar oluşmadığını belirten gazeteci, şehirde genel olarak bir panik havasının hissedilmediğini dile getirdi.
- CNN muhabiri Tahran'da günlük yaşamın büyük ölçüde normal seyrinde devam ettiğini gözlemledi.
- Tahran'daki market ve dükkanlar açık ve raflarda ürün sıkıntısı yaşanmıyor.
- Tahran'daki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuyor ve yakıt kolaylıkla temin edilebiliyor.
ABD merkezli CNN televizyonunun muhabiri, İran'ın başkenti Tahran'dan yaptığı canlı yayında şehirdeki son duruma ilişkin dikkat çeken gözlemlerini paylaştı. Muhabir, kentte günlük yaşamın büyük ölçüde normal seyrinde devam ettiğini ifade etti.
"DÜKKANLAR AÇIK, RAFLAR DOLU"
Canlı yayında konuşan CNN muhabiri, şehirdeki market ve dükkanların açık olduğunu belirterek raflarda ürün sıkıntısı yaşanmadığını söyledi. Özellikle meyve ve sebze gibi taze ürünlerin de tezgâhlarda bulunduğunu aktardı.
BENZİN İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK YOK
Muhabir ayrıca Tahran'daki benzin istasyonlarında da uzun kuyruklar oluşmadığını ifade etti. Yakıtın kolaylıkla temin edilebildiğini belirten gazeteci, şehirde genel olarak bir panik havasının hissedilmediğini dile getirdi.