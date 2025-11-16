Claudia Fırtınası Nedeniyla İngiltere ve Galler'de Acil Durum İlan Edildi

İNGİLTERE, Galler ve İrlanda'da etkili olan 'Claudia Fırtınası' nedeniyle pek çok kentte acil durum ilan edildi.

Güney Galler İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, Wye ve Monmouth nehirlerinin geçtiği Monmouth kentinde selin etkili olduğu belirtilerek, kentte arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca Galler'deki 8 bölgede 39 sel uyarısının geçerliliğini koruduğu bilgisi paylaşıldı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), İngiltere'deki 81 bölgede 187 sel uyarısında bulundu. İrlanda'da ise yüksek yağış ve su baskını uyarısı yapıldı.