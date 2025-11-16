Haberler

Claudia Fırtınası Nedeniyla İngiltere ve Galler'de Acil Durum İlan Edildi

Claudia Fırtınası Nedeniyle İngiltere ve Gales'de Acil Durum İlan Edildi
Güncelleme:
İngiltere, Galler ve İrlanda'da etkili olan Claudia Fırtınası sebebiyle birçok kentte sel meydana geldi. Monmouth kentinde arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları sürerken, İngiltere Meteoroloji Ofisi 81 bölgede sel uyarısında bulundu.

İNGİLTERE, Galler ve İrlanda'da etkili olan 'Claudia Fırtınası' nedeniyle pek çok kentte acil durum ilan edildi.

Güney Galler İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, Wye ve Monmouth nehirlerinin geçtiği Monmouth kentinde selin etkili olduğu belirtilerek, kentte arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca Galler'deki 8 bölgede 39 sel uyarısının geçerliliğini koruduğu bilgisi paylaşıldı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), İngiltere'deki 81 bölgede 187 sel uyarısında bulundu. İrlanda'da ise yüksek yağış ve su baskını uyarısı yapıldı.

Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Newark'ta silahlı saldırı: 4 ölü

