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Cinsiyet öğrenme partisinde hamile karısının yerine sarıldığı kadın ortalığı karıştırdı

Dünya Haberleri

Amerika'da bir çiftin cinsiyet öğrenme partisi sırasında yaşananlar sosyal medyada güne damga vurdu. Bebeklerinin cinsiyetinin öğrenilmesinin ardından hamile karısı yerine sevgilisine sarılan adam, eşinden büyük tepki gördü.

Amerika kıtasında kaydedildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu. Cinsiyet öğrenme partisinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, bebeğinin cinsiyetini öğrenen adamın yaptığı hareket herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

KARISI YERİNE SEVGİLİSİNE SARILDI

Genç adam, bebeğinin cinsiyetinin ortaya çıkmasının ardından karısı yerine sevgilisine sarılınca ortalık bir anda karıştı. Adam hata yaptığını anladı ancak iş işten geçmişti.

TEPKİ GÖSTERİP KAÇTI

Çünkü karısı, kocasının hareketini görmesinin ardından elindeki konfetiyi yere atarak bölgeden uzaklaştı. Konuklar da yaşanan olay karşısında afalladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Dünya Haberler

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