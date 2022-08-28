Cinsel ilişkiye girdiği hayat kadınını hamile bıraktı, dünyası resmen başına yıkıldı

Nijerya'daki Ogun eyaletinde hayat kadınlığı yapan Mary Olatayo, ilişkiye girdiği adamdan hamile kaldı. Çocuğu sahiplenen adam, bebek ve annesi için yeni bir ev kiralarken, Olatayo adlı kadının erkeklerle birlikte olmaya devam etmek için bebeği 1.2 bin sterline başka birine sattığı ortaya çıktı. Haberi alan baba ise adeta yıkıma uğradı.

Nijerya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Mary Olatayo adlı bir hayat kadını, cinsel ilişkiye girdiği erkekten hamile kaldı. Çocuğu olacağını öğrenmesinin ardından ilişkiye girdiği erkeğe haber veren kadın, ne yapacaklarını sordu. Genç adam ise çocuğu kabul ettiğini belirterek, bir ev kiraladı.

BEBEĞİNE BAKMAK YERİNE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Ancak kadın, iddialara göre evde kalmak yerine çalışmaya ve erkekler ilişkiye girmeye devam etti. Çocuğuna bakacak kimse olmaması nedeniyle de çocuğu 1.2 bin sterline başka birine sattı.

HABERİ ALAN BABA YIKILDI

Çocuğunun satıldığını öğrenen baba ise yıkıldı. 3 haftalık bebeği aramaya başlayan adam, başarılı olamayınca soluğu poliste aldı. Ekipler, yaptıkları kısa süreli çalışmanın ardından anne ve arkadaşını yakaladı. Diğer yandan Anambra Eyaleti'ndeki birine satıldığı tespit edilen bebeğin kurtarıldığı ve koruma altına alındığı öğrenildi.