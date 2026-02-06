Haberler

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jeffrey Epstein dosyalarına giren yeni bir iddiada, eski bir çalışanın ifadelerine dayanarak Epstein'ın emriyle iki yabancı uyruklu kadının cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü ve New Mexico'daki çiftliğine yakın bir alana gömüldüğü öne sürüldü; iddialar resmî makamlarca henüz doğrulanmadı.

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a yönelik soruşturma dosyalarının kamuoyuna açılmasıyla birlikte ortaya atılan yeni iddialar, dünyada geniş yankı uyandırdı. Yayınlanan belgelerde, ismi açıklanmayan bir kişinin göndermiş olduğu e-postada Epstein'ın emriyle iki yabancı uyruklu kadının boğularak öldürüldüğü ve New Mexico'daki çiftliğine yakın bir alana gömüldüğü iddiası yer alıyor. Bu iddialar, suç dosyasının çözülmesinin ardından sosyal medya ve dış basında yeniden gündem oldu.

MAXWELL YİNE DEVREDE

E-postada yer alan ifadeye göre, bu kadınların cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü ve cesetlerinin Zorro Çiftliği civarına gömüldüğü öne sürüldü. İddialar, Epstein'ın eski iş ortağı Ghislaine Maxwell'in yönlendirmesiyle gerçekleştiği iddialarını da içeriyor.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

BELGELERDE KORKUNÇ İDDİALAR YER ALIYOR

Soruşturma dosyalarının açıklanmasının ardından ABD Adalet Bakanlığı, milyonlarca sayfalık belgeleri kamuya açarken, içeriklerin bir kısmının halen gizlilik gerekçesiyle sansürlendiği belirtiliyor. Belgelerde, çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili suçlamaları, insan ticareti ve yüksek profilli bağlantılara dair kapsamlı bilgiler yer alıyor.

Epstein, reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamalarıyla 2019'da tutuklanmış, Manhattan'daki hapishanesinde intihar etmiş şekilde bulunmuştu. Adalet Bakanlığı ve FBI'in açıklamalarına göre ölümün intihar olduğu yönündeki resmi bulgular korunuyor.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

TÜRKİYE DE HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Türkiye'den de reşit olmayan kız çocuklarının Epstein'a ait adaya götürüldüğü iddiaları uluslararası basında yer aldı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialarla ilgili soruşturma başlattı. İddialar henüz resmî olarak doğrulanmadı.

Jeffrey Epstein dosyaları, dünya genelinde pedofili, istismar ve insan ticareti ağlarının sınırlarını tartışmaya açarken, yayımlanan belgeler halen tüm detaylarıyla aydınlatılmış sayılmıyor. Belgeler üzerindeki inceleme devam ediyor ve adli kaynaklar, tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı

UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi