Çinli bilim insanları Ay toprağının oksijen üretme potansiyeli olduğunu keşfetti

Nanjing Üniversitesi'nden araştırmacılar, Çin'in Chang'e-5 keşif aracı tarafından Dünya'ya getirilen Ay örneğinin, karbondioksidi oksijen ve yakıta dönüştürebilen aktif bileşenler içerdiğini ortaya koydu. Joule dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları ilk aşamada Ay'daki en yaygın iki kaynak olan Ay toprağı ve güneş radyasyonundan yararlanacak bir sistem tasarlamayı umuyor.

AY TOPRAĞINDA ZENGİN MADDELER BULUNDU

Chang'e-5'in getirdiği Ay toprağını analiz eden ekip, örnekte demir ve titanyum açısından zengin maddeler buldu. Bu maddeler, gün ışığı ve karbondioksit kullanılarak oksijen üretmekte katalizör olarak işlev görebiliyor. Ekip, Ay toprağı yardımıyla Ay'daki ve astronotların yaşam destek sistemindeki suyu hidrolize ederek oksijen ve hidrojen üretmeye yönelik bir strateji önerdi. Bu süreçte güneş ışığı güç olarak kullanılıyor. Bilim insanları, bu yöntem sayesinde Ay'da kurulacak bir üste yaşamı destekleyecek oksijen ve yakıtın üretilmesinde güneş ışığı dışında harici bir enerji kullanılmadığını söyledi.

"STRATEJİMİZ DÜŞÜK MALİYETLİ BİR DÜNYA DIŞI YAŞAM"

Makalenin yazarı Nanjing Üniversitesi'nden Yao Yingfang ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Roket yükünü en aza indirmek için bölgede bulunan çevre kaynaklarını kullanıyoruz. Stratejimiz, sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir dünya dışı yaşam ortamı oluşturulmasına yönelik bir senaryo sağlıyor" diye konuştu.

Xinhua / Dünya