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Çin ve Vietnam, Beibu Körfezi'nde Ortak Devriye Başlatacak

Çin ve Vietnam, Beibu Körfezi'nde Ortak Devriye Başlatacak
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Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimleri, Beibu Körfezi'nde 2025 yılında ilk ortak devriyesini gerçekleştirecek. İki ülke, deniz trafiği ve balıkçılık gibi konularda iş birliği yapacak.

ÇİN ve Vietnam sahil güvenlik birimlerinin, Beibu Körfezi'nde 2025 yılının ilk ortak devriyesini gerçekleştirecekleri bildirildi.

Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Yongxing ve Xisha gemilerinin, Vietnam Sahil Güvenliği'nie ait iki gemiyle bölgeye doğru yola çıktığı açıklandı. İki ülke, ortak devriye kapsamında Beibu Körfezi'ndeki deniz trafiğini ve faaliyetleri denetleyecek, deniz balıkçılığının üretim ile işletme düzenini sağlayacak ve acil durumlara müdahale gibi konularda iş birliği yapacak.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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