Çin Devlet Başkanı Xi ile Rusya Devlet Başkanı Putin Arasında Görüntülü Bir Görüşme Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği sanal görüşmede Çin-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesi ve küresel istikrarın korunması konularında mutabık kaldığını duyurdu.

(ANKARA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüntülü olarak sanal bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede, Çin-Rusya ilişkilerinin stratejik koordinasyon temelinde geliştirilmesi, küresel istikrarın korunması ve BM merkezli uluslararası düzenin savunulması vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede küresel istisrarı sürdürme kararlılığına dikkat çekti.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkan Xi, bugünün Çin ay takvimindeki güneş terimlerinden biri olan Baharın Başlangıcı olduğunu belirterek, bu hayırlı günde Başkan Putin ile Çin-Rusya ilişkileri için yeni bir yol haritası çizmek üzere çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. İki taraf, daha derin stratejik koordinasyon ve iki büyük ülke olarak sorumluluklarını yerine getirme konusunda daha proaktif bir yaklaşımla, Çin-Rusya ilişkilerinin doğru yolda devam eden gelişimini sağlamalıdır."

Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği sanal görüşmede Başkan Xi, sorumlu büyük ülkeler ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak Çin ve Rusya'nın, adalet ve hakkaniyeti kararlılıkla savunmak, II. Dünya Savaşı'nın zaferle sonuçlanan sonuçlarını kararlılıkla korumak, BM merkezli uluslararası sistemi ve uluslararası hukukun temel normlarını kararlılıkla güvence altına almak ve küresel stratejik istikrarı birlikte sürdürmek için küresel çabaları birleştirme görevine sahip olduklarını belirtti."

Kaynak: ANKA / Dünya
