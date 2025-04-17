Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Bahçeli isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Bahçeli'yi küplere bindirdi
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Çin ve Malezya Arasında Vize Muafiyeti Anlaşması Imzalandı

Çin ve Malezya Arasında Vize Muafiyeti Anlaşması Imzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Malezya arasında karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki dostluğu ve iş birliğini artıracak.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ve Malezya arasında karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının imzalandığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında Çin ile Malezya arasında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Lin, Çin ile Malezya arasındaki dostluğun uzun bir geçmişe dayandığını ve iki ülkenin benzer fikirler ile ortak çıkarlara sahip olduğunu belirtti.

Sözcü Lin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Malezya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında iki hükümet arasında Hizmet Pasaportu ve Umuma Mahsus Pasaport Sahipleri için Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması imzalandığını kaydederek, bunun ikili personel değişimi ile her alanda değişim ve iş birliğini teşvik edeceğini aktardı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.