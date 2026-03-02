Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'a karşı tutumunu eleştirdi. Arakçi, İran'ın öz savunma hakkını vurgularken, Wang ise bölgede barışın sağlanması için önemli mesajlar iletti.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, bölgesel duruma ilişkin son gelişmelerini aktaran Arakçi, ABD'nin müzakereler devam ederken İran'a savaş açtığını belirtti. Arakçi, "ABD ile yapılan son görüşmelerde somut ilerlemeler kaydedildi. Buna rağmen, ABD uluslararası hukuku ihlal etti, İran'ın kırmızı çizgilerini aştı" dedi.

İran için öz savunma yapmaktan bir başka bir seçeneğin olmadığını vurgulayan Arakçi, Çin'in adil tutumunu açıkça ortaya koyduğuna söyleyerek, Çin'in bölgesel gerilimin düşürülmesi için oynadığı aktif rolü sürdürmesini umut ettiklerini dile getirdi.

Wang Yi ise görüşmede, Çin'in mevcut İran durumuna ilişkin temel ilke ve tutumunu yineledi. Wang, Çin'in İran ile geleneksel dostluğa değer verdiğine işaret ederek, İran'ın egemenliği, güvenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal onuruyla kendi meşru çıkarını savunmasını desteklediklerini ifade etti.

Gerilimin tırmanmasını ve savaşın tüm Orta Doğu'ya sıçramasını önlemek için ABD ile İsrail'in askeri operasyonları derhal durdurması gerektiğinin altını çizen Wang, "İran'ın ciddi ve karmaşık olan mevcut koşullar altında, ulusal istikrarı koruyacağına, komşularının rasyonel endişelerine önem vereceğine, İran'daki Çin vatandaşları ile kurumların güvenliğini koruyacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
