Çin ve İran Dışişleri Bakanları Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in İran ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, eylül ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik önemli uzlaşılar sağlandığını bildirdi. Gelecek yılın, Çi-İran diplomatik ilişkilerinin 55'inci yıl dönümü olacağını hatırlatan Wang, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini daha üst düzeye taşımaya hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise görüşmede İran'ın Çin'in küresel meselelerde adaletten yana duruşunu olumlu karşıladığını vurgulayarak, Çin ile yakın koordinasyonu sürdürmeye ve bölgesel barış ile kalkınmayı birlikte ilerletmeye hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede taraflar İran nükleer meselesini de ele aldı.

Wang Yi, nükleer sorunun siyasi çözüm sürecinin çıkmaza girmesinin uluslararası toplumun ortak çıkarlarına zarar verdiğini aktardı. İran'ın yakın zamanda nükleer silah geliştirmeme yönündeki beyanını olumlu karşıladıklarını dile getiren Wang, Çin'in İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını desteklediğinin altını çizdi. Wang ayrıca tüm tarafların diyalog ve teması sürdürerek, nükleer konunun yeniden müzakere yoluna dönmesini sağlamasını umduklarını kaydetti.

Arakçi de İran'ın, eşitlik ve kazan-kazan temelinde tüm taraflarla iş birliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu belirtti.