Çin ve Endonezya Kapsamlı Stratejik Diyalog Mekanizmasını Kurdu

ÇİN ve Endonezya'nın 'Kapsamlı Stratejik Diyalog Mekanizmasının Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Savunma Bakanı Dong Jun bugün Pekin'de Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile Çin ve Endonezya dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenen '2+2' diyalog mekanizması kapsamındaki ilk bakanlar toplantısına eş başkanlık etti. Toplantıda konuşan Wang Yi, söz konusu mekanizmanın Çin'in dünya çapında kurduğu ilk bakan düzeyindeki '2+2' diyalog mekanizması olduğuna dikkat çekerek, bunun iki ülke arasındaki yüksek düzeyli karşılıklı stratejik güveni gösterdiğini dile getirdi.

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, iki ülkenin daha derin stratejik güvene, daha kapsamlı iş birliği mekanizmalarına, daha etkin koordinasyon kapasitesine ve zorluklarla başa çıkabilecek daha güçlü savunma yeteneklerine sahip yeni bir güvenlik iş birliği düzeni inşa etmek için Endonezya ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ise Çin ile karşılıklı siyasi güveni daha da artırmaya, çeşitli düzeydeki temasları yoğunlaştırmaya, karşılıklı yarara dayalı iş birliğini derinleştirmeye ve çok taraflı çerçevelerdeki iletişim ve eş güdümü pekiştirmeye hazır olduklarını aktardı.

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin de Çin ile savunma, deniz güvenliği gibi alanlardaki iş birliğini güçlendirmeye ve bölgede barış ile istikrarı korumaya kararlı olduklarını vurguladı.

Toplantının ardından, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Diyalog Mekanizmasının Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza attı.