Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile Görüştü

ÇİN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Pekin'de görüştü.

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, başkent Pekin'de bir araya geldi. Görüşmede Han, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatları hayata geçirmek amacıyla Almanya ile iletişimi güçlendireceklerini bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ise ülkesinin yeni hükümetinin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini ve 'Tek Çin' politikasına bağlı olduklarını ifade etti. Wadephul ayrıca Çin ile üst düzey temasları daha da derinleştirerek kapsamlı iş birliğini artırmayı umduklarını kaydetti.