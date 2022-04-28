Çin ve ABD'li ekibin hummalı çalışması sonuç verdi! 504 milyon yıllık fosil gün yüzüne çıktı

Çin Bilim Akademisine bağlı Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsünde araştırma görevlisi olan Zhao Fangchen, keşfedilen deniz canlısına araştırmacılar tarafından "Linyi Lagerstatte" ismi koyulduğunu açıkladı. Fosil grubunun, başta eklem bacaklılar olmak üzere okyanus tabanında yaşayan 35'ten fazla soyu tükenmiş türden meydana geldiğini belirtti.

CANLILARIN ERKEN EVRİMİ HAKKINDA BİLGİ SAĞLAYACAK

Fosil grubu arasında, çeşitli süngerimsi ve solucana benzer yaşam formları da bulundu. Araştırmayı yöneten Zhao'ya göre, Linyi Lagerstatte, eklem bacaklıların uzuvları, gözleri ve bağırsaklarını mükemmel şekilde korumasıyla kayda değer bir buluş ve bu iyi korunmuş fosiller, hayvanların erken evrimi hakkında yeni anatomik veriler sağlamayı vaat ediyor. Söz konusu hayvan grubunun, birçok modern organizmanın atalarının ortaya çıkmasına yol açan kritik evrim dönemi olan Kambriyen patlamasından hemen sonra Dünya'da oluştuklarına inanılıyor.

PALEOCOĞRAFİK DAĞILIM HAKKINDA BİLGİLER İÇERİYOR

Konu hakkında açıklamalarına devam eden Zhao "Linyi Lagerstatte'deki çok kategorili deniz türleri, sadece o dönemde gelişen organizmaların canlı bir tasvirini değil, aynı zamanda Kambriyen patlamasının ardından deniz faunalarının morfolojik farklılığı, topluluk yapısı ve paleocoğrafik dağılımına ilişkin önemli bilgiler sunuyor" dedi.