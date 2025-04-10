Çin, vatandaşlarından ABD'ye seyahat etmemesini istedi

Çin halkını ABD seyahati konusunda uyardı. Çin hükümeti, tansiyonun yüksek olduğu dönemde, vatandaşlarına ABD'ye seyahatlerinde dikkatli olmaları çağrısı yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da 'karşılıklı tarifeler' kapsamında Çin'e yüzde 34 ek gümrük tarifesi getireceğini açıkladı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstererek, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu.

ASGARİ GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 104'E ÇIKTI

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirdi.

Yeni tarife artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıktı.

in, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiği ilan etti.

Trump da buna karşılık gümrük tarifesine yüzde 125'e çıkardığını duyurdu.

Çin hükümeti, karşılıklı tarife artışlarıyla iki ülke arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde, vatandaşlarına ABD'ye seyahatlerinde güvenlik risklerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

"ÇİNLİ TURİSTLER, SEYAHATLERİNDE DİKKATLİ OLMALIDIR"

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin ile ABD arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin bozulması ve ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle Çinli turistler ABD'ye seyahatin risklerini değerlendirmeli ve seyahatlerinde dikkatli olmalıdır." ifadesine yer verildi.

"ÖĞRENCİLER GÜVENLİK RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ YAPMALI"

Çin Eğitim Bakanlığı da ABD'nin Ohio eyaletinde Temsilciler Meclisinde kabul edilen yasa tasarısında yer alan; Çin vatandaşı öğrencilere yönelik negatif hükümlere işaret ederek "Yurt dışındaki öğrencilere, ABD'deki söz konusu eyalette öğrenim görmeyi seçerken güvenlik riski değerlendirmesini yapmalarını hatırlatıyoruz." denildi.

Ohio Temsilciler Meclisinde görüşülüp kabul edilen yasa, eyalet bütçesinden fon alan üniversitelere, Çin'in faaliyetlerine işaret ederek 'yabancı etkisini kısıtlamaya yönelik önlemler' alma zorunluluğu getirilmesini öngörüyor.