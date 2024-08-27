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Çin Uçağı Japonya Hava Sahasını İhlal Etti

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Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'e ait Y-9 tipi uçağın Japonya hava sahasına girdiğini duyurdu. Japonya'ya ait savaş uçakları uyarıda bulundu.

JAPONYA Savunma Bakanlığı, Çin'e ait Y-9 tipi uçağın 26 Ağustos'ta Japonya hava sahasına girdiğini duyurdu. Japonya'ya ait savaş uçaklarının kalkış yaptığı ve hava sahasına giren uçağa uyarıda bulunduğu belirtildi.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "26 Ağustos 2024 Pazartesi günü, Çin ordusuna ait bir Y-9 istihbarat toplama uçağının yaklaşık 11: 29 ile 11: 31 saatleri arasında Nagasaki Eyaletindeki Oshima Adaları açıklarında Japon karasuları üzerindeki hava sahasını ihlal ettiği teyit edilmiştir. Bunun üzerine Öz Savunma Kuvvetleri, Batı Hava Savunma Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları kalkış yapmış, bildirimler ve uyarılar yayınlamak da dahil olmak üzere diğer önlemleri almıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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