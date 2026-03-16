Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD ile Trump'ın Çin ziyareti konusunda temas halindeyiz
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında Çin'e yapacağı resmi ziyaret için ABD ile temas halinde olduklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, üst düzey temasların önemli olduğunu vurguladı.
ÇİN Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yapacağı resmi ziyaret konusunda ABD ile temas halinde olduklarını bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin ve ABD arasındaki üst düzey temaslara ilişkin değerlendirmede bulundu. Lin, devlet başkanları diplomasisinin Çin ile ABD ilişkilerinde stratejik bir yol gösterici olduğunu belirtti. Sözcü Lin, Trump'ın nisan ayında Çin'e gerçekleştireceği ziyaret konusunda ABD ile temas halinde olduklarını da söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı