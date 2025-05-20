Çin, Rusya-Ukrayna Müzakerelerini Destekliyor

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Rusya- Ukrayna arasında yapılacak müzakereleri desteklediklerini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD ve Rusya liderleri arasındaki telefon görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı. Çin'in, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog ve müzakereleri desteklediğini kaydeden Mao Ning, tüm tarafların kabul edebileceği adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varmalarını umduklarını belirtti.