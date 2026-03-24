Çin'den BM'ye 'Ukrayna' çağrısı

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Sun Lei, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalarda kazananın olmayacağını belirterek barış müzakerelerinin önemine vurgu yaptı.

ÇİN'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Sun Lei, Rusya ile Ukrayna'nın komşu ülkeler olduğunu belirterek, çatışma ve savaşta kazananın olmayacağını bildirdi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Sun Lei, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ukrayna meselesini ele aldığı oturumda konuştu. Yılın başından itibaren Ukrayna meselesi etrafında yoğun bir diyalog trafiğinin yaşandığını ve Çin'in bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını aktaran Sun, "Müzakere masası barışın başlangıç noktasıdır. Görüşmeler kararlılıkla sürdürüldüğü takdirde sorunlara çözüm bulunacak ve barışa giden kapı mutlaka aralanacaktır" ifadelerini kullandı.

Sun, Çin'in tüm tarafları barış görüşmelerine katılmaya ve krizin siyasi çözümü ile kalıcı barışın tesisi yönünde birlikte ilerlemeye davet ettiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna'nın komşu ülkeler olduğunu hatırlatan Sun Lei, çatışma ve savaşta kazananın olmadığını vurgulayarak, "Bir an önce ateşkes sağlanarak siyasi çözüm aranması tek uygulanabilir yol. Çin tarafsız ve adil tutumunu korumaya devam edecek, diyaloğu destekleme yönündeki kararlılığını sürdürecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
