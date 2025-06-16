Çin, Nükleer Stratejisini Savunma Odaklı Olarak Sürdürüyor

Çin, Nükleer Stratejisini Savunma Odaklı Olarak Sürdürüyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ülkesinin nükleer stratejisinin her zaman savunma odaklı olduğunu ve nükleer kapasitesini yalnızca ulusal güvenliği sağlamak için asgari düzeyde tuttuğunu vurguladı. Ayrıca, Çin'in 'ilk kullanan taraf olmayacağı' ilkesine sadık kaldığını belirtti.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in her zaman savunma odaklı bir nükleer strateji izlediğini ve nükleer kapasitesini yalnızca ulusal güvenliği sağlamak için gerekli asgari düzeyde tuttuğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında İsveç merkezli bir kuruluş tarafından yayımlanan küresel nükleer güçlere ilişkin yıllık raporla ilgili soruları yanıtladı. Raporu değerlendirmeyeceklerini söyleyen sözcü, Çin'in nükleer politikasına ilişkin temel ilkeleri vurguladı. Guo, Çin'in koşulsuz olarak 'ilk kullanan taraf olmayacağı' ilkesine bağlı kaldığını ve nükleer silaha sahip olmayan devletlere veya nükleer silahsız bölgelere karşı hiçbir şekilde nükleer silah kullanmayacağını ya da tehditte bulunmayacağını kaydetti.

Çin'in bu taahhütleri açık şekilde benimseyen tek nükleer güç olduğunu hatırlatan Guo Jiakun, ülkesinin meşru güvenlik çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini ve dünya barışı ile istikrarının korunmasına katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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