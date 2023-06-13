Çin, Myanmar'a kasırga yardımı gönderdi

Kasırganın vurduğu bölgelere Çin hükümeti tarafından bağışlanan yardım malzemelerinin ilk partisi Pazartesi günü Myanmar'ın Yangon Uluslararası Havalimanı'na ulaştı ve Myanmar tarafına teslim edildi.

Havalimanında düzenlenen devir teslim törenine Yangon Bölgesi Başbakanı U Soe Thein, Çin'in Myanmar Büyükelçisi Chen Hai ve Yangon Bölgesel Afet Yönetim Komitesi'nden yetkililer katıldı.

Törende konuşan Thein, Myanmar'da yaşanan kasırgadan etkilenen bölgelere yardım gönderdiği için Çin'e şükranlarını dile getirerek, bunun iki ülke arasındaki komşuluğun bir örneği olduğunu söyledi.

Thein, Çin'in bağışladığı yardım malzemelerinin mümkün olan en kısa sürede gemiyle Arakan eyaletine gönderileceğini söyledi.

Chen ise Çin hükümeti tarafından Myanmar'da kasırganın vurduğu bölgelere bağışlanan ilk parti yardım malzemeleri arasında cibinlik ve battaniye gibi çeşitli malzemelerin bulunduğunu belirtti.

Chen, bir sonraki partide gıda, içme suyu, jeneratörler, su arıtma malzemeleri ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin yer alacağını söyledi.

Büyükelçi, bağışın ortak bir geleceğe sahip Çin-Myanmar toplumunun ruhunu yansıttığını söyleyerek, Çin'in zor zamanlarda Myanmar'a sağladığı insani yardım ve desteği vurguladı.

14 Mayıs'ta Myanmar'ı vuran Mocha Kasırgası nedeniyle 140'tan fazla insan hayatını kaybetmiş, on binlerce ev hasar görmüştü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Myanmar'ın Yangon kentinden bildiriyor.

(XHTV)