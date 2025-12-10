Haberler

Çin, 'Lijian-1' roketiyle dokuz uyduyu uzaya gönderdi

Çin, 'Lijian-1 Y11' taşıyıcı roketi ile uzaya dokuz uydu fırlattı. Fırlatma, Pekin saatiyle 12.03'te gerçekleştirildi ve bu görev, 'Lijian-1' roketleriyle yapılan 11'inci taşıma oldu.

Çin, bugün 'Lijian-1 Y11' taşıyıcı roketiyle uzaya dokuz uydu gönderdi. Bu uydular arasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir uydunun da bulunduğu belirtildi. Roket, Pekin saatiyle 12.03'te, ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatıldı. Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği bu fırlatma, 'Lijian-1' roketleriyle gerçekleştirilen 11'inci taşıma görevi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
