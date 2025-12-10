Çin, 'Lijian-1' roketiyle dokuz uyduyu uzaya gönderdi

ÇİN'in, 'Lijian-1' roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, bugün 'Lijian-1 Y11' taşıyıcı roketiyle uzaya dokuz uydu gönderdi. Bu uydular arasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir uydunun da bulunduğu belirtildi. Roket, Pekin saatiyle 12.03'te, ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatıldı. Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği bu fırlatma, 'Lijian-1' roketleriyle gerçekleştirilen 11'inci taşıma görevi oldu.