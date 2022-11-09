Çin liderinden tüm dünyayı tedirgin edecek açıklama: Savaşa hazır olun

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı açıklama ile herkesi tedirgin etti. Cinping, ülkenin istikrarsızlık ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Ordu, muharebe kabiliyetine odaklanmalı, tüm çalışmalarını savaşa hazırlık doğrultusunda yürütmeli." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) komuta karargahı olan Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) müşterek harekat merkezini ziyaret ederek, dünyaya önemli mesajlar verdi.

"SAVAŞA HAZIRLIKLI OLUN"

Yeni dönemde Çin ordusunun zorlu ve ağır bir görevle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Şi, "Tüm silahlı kuvvetler, tek ve en temel kriter olarak muharebe kabiliyetine odaklanmalı, tüm çalışmalarını savaşa hazırlık ve kazanma kabiliyetine erişme hedefi doğrultusunda yürütmeli" dedi.

"ORDU, KALKINMA ÇIKARLARINI KARARLILIKLA KORUMALI"

Cinping, dünyanın yüz yılda görülen hızlı bir değişimden geçtiğine dikkat çekerek, "Çin ordusu, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumalı, partinin ve halkın kendisine ifade ettiği görevleri yerine getirmelidir" ifadesini kullandı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

Ziyarette askeri kamuflaj ve bot giydiği görülen Cinping, komutanlarla yaptığı görüşmede, ÇHKO'nun 100. kuruluş yıl dönümü olan 2027'ye kadar dünyanın üst sınıf silahlı kuvvetlerinden biri haline getirilmesi hedefine işaret ederek, "Bunu başarmak için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

Çin lideri ayrıca ordunun; mutlak bağlılığa dayalı, planlamada iyi, komutada etkin ve kazanma cesaretine sahip bir örgütlenme oluşturması gerektiğini belirtti.