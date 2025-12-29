Çin, Kamboçya ve Tayland dışişleri bakanları bir araya geldi

ÇİN, Kamboçya ve Tayland dışişleri bakanlarının Yuxi kentinde bir araya geldiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn ile Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Çin'in Yunnan eyaletine bağlı Yuxi kentinde görüştü. Wang Yi görüşmede, Kamboçya-Tayland sınır çatışmalarının meydana gelmesinden bu yana Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından ileri sürülen Küresel Güvenlik İnisiyatifi ruhu doğrultusunda aktif ara buluculuk çabalarını sürdürdüklerini belirtti. Tarafların ortak çabalarıyla Kamboçya ve Tayland arasında kısa süre önce varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Wang, üçlü görüşmenin tam zamanında yapıldığını kaydetti.

Wang Yi, Çin'in Kamboçya-Tayland ilişkilerinin gelişimini her zaman desteklediğini vurgulayarak, ateşkesin izlenmesi, insani yardımın sağlanması ve mayın temizleme iş birliğinin yürütülmesi de dahil olmak üzere gerekli tüm yardım ile desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Kamboçya ve Tayland dışişleri bakanları da Çin'e diyalog platformu sağladığı için teşekkür ederek, Çin'in çatışmaları sona erdirme, tansiyonu düşürme ve diyalogu teşvik etme konularında oynadığı yapıcı rolün altını çizdi. Barışın önemine değinen iki bakan, ateşkes anlaşmasını aktif olarak uygulamaya, her düzeyde diyalog mekanizmalarından en iyi şekilde yararlanmaya, anlaşmazlıkları uygun bir biçimde çözmeye, sınır bölgelerindeki barış ve huzuru korumaya hazır olduklarını da söyledi.