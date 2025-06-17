Çin, İran ile İsrail Arasında Ateşkes İçin Diplomatik Girişimlerde Bulunuyor

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İran ile İsrail tarafları arasında yakın temas yürüttüğünü açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin ardından Çin'in ateşkesi teşvik etmek ve durumu yatıştırmak amacıyla tüm taraflarla yakın temas yürüttüğünü söyledi. Guo, bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin'in çatışmanın başından bu yana yürüttüğü diplomatik girişimlere ilişkin soruları yanıtladı. Çin'in tutumunun net olduğunu vurgulayan sözcü, "Güç kullanımı, kalıcı barış getirmez. Uluslararası ihtilaflar ancak diyalog ve istişare yoluyla çözülebilir" dedi.

Guo ayrıca, tüm tarafların meşru güvenlik endişelerinin ancak ortak güvenlik anlayışının benimsenmesiyle tam anlamıyla giderilebileceğine dikkat çekti. Çin'in, bölgedeki istikrarı korumak amacıyla barış ve diyalog çağrılarını sürdüreceğini belirten Guo, ilgili tüm taraflarla iletişimi güçlendirmeye kararlı olduklarını ifade etti.