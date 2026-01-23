Çin: İran'daki anlaşmazlıklar, barış ve diyalog yoluyla çözülmeli
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İran'daki sorunların barış ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda ABD'nin bölgeye güç göndermesi hakkında temkinli davranılması gerektiğini vurguladı.
ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, " İran'daki anlaşmazlıklar, barış ve diyalog yoluyla çözülmeli" dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a büyük bir güç gönderildiğine ilişkin açıklamasına değindi. Guo, Çin'in İran'ın ulusal istikrarının korunmasından yana olduğunu belirterek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Temkinli davranılması gerektiğinin altını çizen Guo, "Anlaşmazlıklar, barış ve diyalog yoluyla çözülmeli" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya