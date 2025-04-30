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Çin'in Shenzhou-19 Taykonot Ekipleri Dünya'ya Döndü

Çin'in Shenzhou-19 Taykonot Ekipleri Dünya'ya Döndü
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Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki 'Shenzhou-19' taykonot ekibi, 6 aylık görevi tamamlayarak Gobi Çölü'ne başarıyla iniş yaptı.

ÇİN'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki 'Shenzhou-19' taykonot ekibi, 6 aylık görevi tamamlayarak Dünya'ya ulaştı.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Wang Haoze, Cai Xuzhe ve Song Lingdong'u taşıyan 'Shenzhou-19' uzay mekiği, Gobi Çölü'ndeki Dongfıng sahasına indi.

Bugün sabah uzay istasyonundan ayrılan kapsül, yörünge çevresinde 5 kez dönerek 7,5 saatte Dünya'ya vardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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