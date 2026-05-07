Çin'de iki eski savunma bakanına yolsuzluktan ertelemeli idam cezası

Güncelleme:
Çin'de rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Savunma Bakanları Wei Fenghe ve Li Shangfu, 2 yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı. Mahkeme, her iki ismin ömür boyu siyasi haklardan men edilmesine ve mal varlıklarına el konulmasına da karar verdi.

Çin Askeri Mahkemesi, bugün eski Savunma Bakanları Wei Fenghe ve Li Shangfu hakkındaki davalarda kararını açıkladı. Merkezi Askeri Komisyon ve Devlet Konseyi eski üyesi de olan iki isim, yolsuzluk suçlamasıyla ayrı ayrı yargılandıkları davalarda 2 yıl ertelemeli idam cezası aldı. Mahkeme kararına göre; Wei Fenghe yalnızca rüşvet almaktan suçlu bulunurken, Li Shangfu ise hem rüşvet almak hem de rüşvet vermekten hüküm giydi.

Mahkeme ayrıca, iki eski bakanın ömür boyu siyasi haklarından men edilmesine ve tüm kişisel mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Çin yasaları uyarınca, 2 yıllık erteleme süresi içinde yeni bir suç işlememeleri halinde cezaları ömür boyu hapis cezasına çevrilecek olan Wei ve Li'nin, bu aşamadan sonra herhangi bir ceza indiriminden veya şartlı tahliyeden yararlanamayacağı bildirildi.

Wei Fenghe, 2018-2023 yılları arasında savunma bakanlığı görevini yürütmüş ve Mart 2023'te koltuğunu Li Shangfu'ya devretmişti. Görev süresi selefine göre daha kısa olan Li ise Ekim 2023'te görevden alınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
