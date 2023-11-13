Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong 2, balıkçı teknesini kurtardı

Çin'in Antarktika keşif gezisinde bulunan Xuelong 2 adlı araştırma buzkıran gemisi, Papua Yeni Gine açıklarında bir balıkçı teknesi ve mürettebatını kurtardı. Tekne, yakıtı ve aküsü bitmiş şekilde denizde sürüklenirken bulundu. Xuelong 2 ekibi, balıkçılara yardım ederek onları güvenli bir şekilde yerel gemilere teslim etti.

XUELONG 2 GÜVERTESİ, 13 Kasım (Xinhua) -- Halihazırda Antarktika keşif gezisinde bulunan Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong 2, Beijing saatine göre Cumartesi günü bir balıkçı teknesi ve dört mürettebatını başarılı şekilde kurtardı.

Kar Ejderhası 2 adıyla da bilinen buzkıran gemisi, bir gün önce imdat sinyali gönderen balıkçı teknesini Papua Yeni Gine açıklarında buldu.

Teknede bulunan dört kişinin Güneybatı Pasifik'teki ada ülkesinden balıkçılar olduğu ve yakıtı ve aküsü biten teknenin yaklaşık dokuz saat boyunca denizde sürüklendiği belirlendi.

Xuelong 2 gemisindeki keşif ekibi, balıkçılara yiyecek ve dizel yakıt verdi, akülerini doldurdu, ayrıca Çin Deniz Araştırma ve Kurtarma Merkezi, Papua Yeni Gine Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve mürettebatın aileleriyle irtibata geçti.

Bölgede yerel kurtarma gemisi bulunmadığı için Xuelong 2 ekibi tekneyi buzkırana yükleyip belirlenen sulara ulaştırmaya karar verdi. Tekne Cumartesi günü mürettebatıyla birlikte, yardıma gelen yerel gemilere teslim edildi.

Çin'in 40. Antarktika keşif gezisi ekibi, 5 aydan fazla sürmesi beklenen görev için bu yıl 1 Kasım'da yola çıkmıştı. Araştırma buzkıran gemileri Xuelong ve Xuelong 2, Shanghai kentinden yola çıkarken, kargo gemisi Tian Hui ise Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Zhangjiagang ilçesinden demir almıştı.