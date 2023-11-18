Çin Donanması Avustralyalı Dalgıçları Yaraladı

Avustralya Savunma Bakanlığı, Çin donanmasının uluslararası sularda dalgıçlarını yaraladığını açıkladı. Olayın bu hafta Japonya açıklarında, dalgıçların bir Avustralya firkateynini, pervanesine dolanan balıkçı ağlarından kurtarmaya çalıştığı sırada yaşandığı duyuruldu. Bakanlık, Çin’in tehlikeli sonar atımları yaparak dalgıçları hafif bir şekilde yaraladığını belirtti.

Avustralya Savunma Bakanlığı, Çin donanmasının uluslararası sularda dalgıçlarını yaraladığını açıkladı.

Olayın bu hafta Japonya açıklarında, dalgıçların bir Avustralya firkateynini, pervanesine dolanan balıkçı ağlarından kurtarmaya çalıştığı sırada yaşandığı duyuruldu.et

Bakanlık, Çin’in tehlikeli sonar atımları yaparak dalgıçları hafif bir şekilde yaraladığını belirtti.

Bunu “tehlikeli ve profesyonellikten uzak bir davranış” olarak nitelendiren Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles “Çin de dahil olmak üzere tüm ülkelerin ordularının profesyonel ve güvenli bir şekilde hareket etmesini bekliyoruz” dedi.

Çin hükümetinden bu açıklamaya bir yanıt gelmedi.

Deniz altında yoğun sonar atımlarına maruz kalmak baş dönmesi ve işitme kaybı gibi hasarlara yol açabiliyor.

Bu ayın başlarında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Çin’i ziyaret etmiş ve iki ülke arasındaki ilişkilerde “ciddi bir ilerleme olduğunu” belirtmişti.

Fakat iki ülke arasındaki askeri ilişkiler hâlâ gergin.

Avustralya, ABD ve Birleşik Krallık’tan nükleer denizaltı filosu almayı planlıyor.

Bu adım Çin’i endişelendiriyor.

Avustralya ise Çin’in özellikle Güney Çin Denizi’nde yayılmacı bir politika izlediği eleştirisinde bulunuyor.