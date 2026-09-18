Çin Dışişleri Bakanı Wang, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, telefon görüşmesinde Çin-ABD ilişkilerini ele aldı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, dün yaptıkları telefon görüşmesinde Çin-ABD ilişkilerini ve iki ülke arasındaki üst düzey temasları ele aldıkları bildirildi. Wang, Çin-ABD ilişkilerinin bir süredir iki ülke liderinin belirlediği stratejik istikrara dayalı yapıcı bir yönde ilerlediğini ve bunun uluslararası toplumun beklentileriyle uyumlu olduğunu söyledi. Wang, "İki taraf iletişimi güçlendirmeli, iş birliğini ilerletmeli ve birbirinin temel çıkarlarına saygı göstermeli. Böylece iki ülkenin dünya barışı ve kalkınmasını teşvik etmeye yönelik olumlu bir mesaj vermesi sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Wang ve Rubio'nun görüşmede Orta Doğu'daki son durumla ilgili fikir alışverişinde de bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı