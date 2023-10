Çin Dışişleri Bakanı İsrail-Filistin konusunu görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile telefonda İsrail- Filistin konusunu görüştü. Bakan Yi, İsrail'in saldırılarının meşru müdafaa kapsamının ötesine geçtiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Wang Yi, Çin'in sivillere zarar veren tüm eylemlere karşı çıktığını ve bunları kınadığını çünkü bunların temel insani vicdanı ve uluslararası hukukun temel normlarını ihlal ettiğini söyledi" denildi.

Wang Yi, Gazze Şeridi'ne yönelik hala devam eden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in eylemleri meşru müdafaa kapsamının ötesine geçmiştir ve Gazze halkına yönelik toplu cezalandırmanın durdurulması için uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin çağrılarına ciddi bir şekilde kulak vermelidir. Tüm taraflar durumu tırmandıracak herhangi bir eylemde bulunmamalı ve mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına dönmelidir" ifadelerini kullandı.

"TARAFLARLA ATEŞKES İÇİN İLETİŞİM KURUYORUZ"

Çin'in taraflarla ateşkes için iletişim halinde olduğu ifade edilen açıklamada, "Çin, ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla yoğun bir iletişim içindedir. En önemli öncelik, sivillerin güvenliğinin sağlanması, insani yardım kanallarının bir an önce açılması ve Gazze halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü çabanın gösterilmesidir. Çin, Filistin'e karşı yarım yüzyıldan fazla bir süredir devam eden tarihi adaletsizliğin devam edemeyeceğine inanmaktadır. Barış ve adalet yanlısı tüm ülkeler seslerini yükseltmeli ve 'iki devletli çözümün' bir an önce hayata geçirilmesini açıkça talep etmelidir" denildi.