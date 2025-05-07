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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'ya Resmi Ziyarette Bulunuyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'ya Resmi Ziyarette Bulunuyor
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Şi Cinping, Moskova'da düzenlenecek 'Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Pekin'den ayrıldı. Ziyaret 7-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, 'Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi' kutlamaları için Rusya'ya gidiyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Moskova'da düzenlenecek 'Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere bugün Pekin'den ayrıldığı bildirildi. Şi'nin 7-10 Mayıs tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacağı ve 2'inci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek 'Zafer Günü' kutlamasına katılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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