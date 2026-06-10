Çin'den Orta Doğu'da 'itidal' çağrısı

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lİn Jian, Orta Doğu'da tırmanan gerilimden 'derin endişe' duyduklarını belirterek, 'itidal' çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Çin'in gelişmelerden derin kaygı duyduğunu aktaran Lin, taraflara sakin ve itidalli davranma çağrısında bulundu. Lin, anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözüme bağlanmasının önemini vurgulayarak, "Kapsamlı ve kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması için çatışmaları tırmandıracak eylemlerden kaçınılmalı ve gerilimi düşürmeye yönelik somut adımlar atılmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı