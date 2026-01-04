Haberler

Çin'den ABD'ye çağrı

Çin, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'e karşı tutumunu eleştirerek, ikilinin derhal serbest bırakılmasını talep etti. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin eylemlerini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

ÇİN, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin egemen bir devlete karşı güç kullanmasından ve bu ülkenin devlet başkanına karşı sergilediği tutumdan endişe duyduklarını bildirdi. Açıklamada, ABD'nin eyleminin, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkilerin temel normları ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartının amaç ve ilkelerinin açık ihlali olduğu belirtildi. ABD'nin, Latin Amerika ile Karayipler bölgesindeki barış ve güvenliği tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği aktarılarak, "ABD'yi, Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in kişisel güvenliğini güvenceye almaya ve onları derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

