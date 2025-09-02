Çin'deki zirvede samimi anlar! Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Şangay'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından iki liderin samimi anları İran'da faaliyet gösteren Tasnim Haber Ajansı'nın kameralarına yansıdı.

Pezeşkiyan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tahran'da düzenlenmesi beklenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne davet etmesi üzerine Erdoğan, daveti tebessümle karşıladı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı işaret ederek 'Dışişleri Bakanınızla halledecekler' diyerek olası bir İran ziyaretine yeşil ışık yaktı.

İki lider koridor boyunca el ele yürüdü.

Öte yandan İletişim Başkanlığı tarafından Erdoğan-Pezeşkiyan görüşmesine dair dün bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, Türkiye ve İran arasında enerji başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğinin masaya yatırıldığı, ayrıca İran'ın nükleer müzakereleri yürütmesinde fayda görüldüğünü ve bu konuda İran'a desteğin süreceği ifadelerine yer verilmişti.