Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Çin Ulaştırma Bakanlığı, 1-8 Ekim tarihlerini kapsayan resmi tatil döneminde ülkede günde ortalama 304 milyon seyahat gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış anlamına geliyor.

KARAYOLLARINDA 2,25 MİLYAR KİŞİLİK YOLCULUK

Tatil boyunca yapılan yolculukların büyük kısmını kara yolu seyahatleri oluşturdu. Bakanlık verilerine göre, özel araçlarla gerçekleştirilen yolculuk sayısı 2,25 milyara ulaştı. Bu da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 6,6'lık bir artışa denk geliyor.

OTOBANLARDA YOĞUN DÖNÜŞ TRAFİĞİ

Tatilin son günlerinde milyonlarca vatandaşın şehirlerine dönmesiyle otobanlarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gişelerdeki yoğunluk ve aynı yönde ilerleyen uzun araç konvoyları dikkat çekti. Kullanıcılar, manzarayı "ülke genelinde toplu dönüş hareketi" olarak yorumladı.

DEMİR, HAVA VE DENİZ YOLLARINDA DA ARTIŞ

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre 8 günlük tatilde: