Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor
Çin'de 1-8 Ekim arasındaki resmi tatil döneminde günde ortalama 304 milyon yolculuk yapıldı. Ulaştırma Bakanlığına göre toplam 2,25 milyar kara yolu seyahati gerçekleşti, bu da geçen yıla göre yüzde 6,6 artış anlamına geliyor. Tatilin son günlerinde otoyollarda uzun kuyruklar oluşurken, demir, hava ve deniz ulaşımında da yoğunluk yaşandı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı, 1-8 Ekim tarihlerini kapsayan resmi tatil döneminde ülkede günde ortalama 304 milyon seyahat gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış anlamına geliyor.

KARAYOLLARINDA 2,25 MİLYAR KİŞİLİK YOLCULUK

Tatil boyunca yapılan yolculukların büyük kısmını kara yolu seyahatleri oluşturdu. Bakanlık verilerine göre, özel araçlarla gerçekleştirilen yolculuk sayısı 2,25 milyara ulaştı. Bu da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 6,6'lık bir artışa denk geliyor.

Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

OTOBANLARDA YOĞUN DÖNÜŞ TRAFİĞİ

Tatilin son günlerinde milyonlarca vatandaşın şehirlerine dönmesiyle otobanlarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gişelerdeki yoğunluk ve aynı yönde ilerleyen uzun araç konvoyları dikkat çekti. Kullanıcılar, manzarayı "ülke genelinde toplu dönüş hareketi" olarak yorumladı.

Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

DEMİR, HAVA VE DENİZ YOLLARINDA DA ARTIŞ

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre 8 günlük tatilde:

  • Demir yollarında: 153,96 milyon,
  • Hava yollarında: 19,14 milyon,
  • Nehir ve deniz yollarında: 11,66 milyon yolculuk yapıldı.
