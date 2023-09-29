Çin'deki Shuanghe Mağarası'nda 40 dev panda kalıntısı bulundu

Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan ve Asya'nın en uzun mağarası olan Shuanghe Mağarası'nda 2003 yılından bu yana toplam 40 dev panda kalıntısı ortaya çıkarıldı. Bulunan kalıntılar en yaşlı bireyin en az 100.000 yıl önce, en gencinin ise sadece birkaç yüz yıl önce yaşadığını gösteriyor. Araştırmacılar, bu kalıntıların Buzul Çağı'nın sonlarında dev panda popülasyonunun genetik evrim tarihi ile bireysel boyuttaki evrim sürecini anlamak için nadir bir örnek sunabileceğini belirtiyor.

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1. Dev panda kalıntılarından çeşitli görüntüler

2. Shuanghe Mağarası'ndaki araştırmacılardan çeşitli görüntüler

4. Shuanghe Mağarası'ndaki araştırmacılardan çeşitli görüntüler

5. Dev panda kalıntılarından çeşitli görüntüler

Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan ve Asya'nın en uzun mağarası olan Shuanghe Mağarası'nda 2003 yılından bu yana toplam 40 dev panda kalıntısı ortaya çıkarıldı.

Salı günü açıklanan son araştırma sonuçlarına göre, bulunan kalıntılar en yaşlı bireyin en az 100.000 yıl önce, en gencinin ise sadece birkaç yüz yıl önce yaşadığını gösteriyor.

"Şu anda Dongbaoyakou Mağarası olarak adlandırılan Shuanghe Mağarası'nın yukarı kısmına yakın bir tüneldeyiz. Burada bir dizi dev panda kalıntısı bulundu.

Bir pandanın oldukça sağlam durumdaki çene kemiği ile kaburgalarını ve birkaç omurgasını görüyoruz. Hepsi eksiksiz durumda. Bu da pandanın mağaraya geldiğinde oldukça sağlam olduğunu gösteriyor. DNA testine göre bu panda yaklaşık 3.000 yıl önce yaşamış."

Araştırmacılar, Buzul Çağı'nın sonlarında dev panda popülasyonunun genetik evrim tarihi ile bireysel boyuttaki evrim sürecini anlamak için kalıntıların nadir bir örnek sunabileceğini belirtiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor.(XHTV)