Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Shuanghe Mağarası, Asya'nın en uzun mağarası olarak tespit edildi. Mağara, 409,9 kilometre uzunluğunda ve 912 metre derinliğindedir. Ayrıca, Shuanghe dünyanın en uzun üçüncü mağarasıdır. Mağara keşif ekibi, paleontolojik fosiller ve jeolojik kalıntılar da buldu.

Çin'deki Shuanghe Mağarası Asya'nın En Uzun Mağarası Olarak Belirlendi

1. Guizhou'daki dağ ve mağaralardan çeşitli görüntüler

3. Shuanghe Mağarası'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan ve Asya'nın en uzun mağarası olan Shuanghe Mağarası'nın 409,9 kilometre uzunluğunda ve 912 metre derinliğinde olduğu hesaplandı.

Bu ölçüler, Shuanghe'yi dünyanın en uzun üçüncü mağarası yapıyor.

Shuanghe Mağarası, "karstik doğal mağara müzesi" olarak adlandırılıyor.

Bu yılki mağara keşif gezisi, eyaletin Dağ Kaynakları Enstitüsü, eyaletin Mağara Birliği ile Çin, Fransa, İtalya ve Belçika'dan 30'u aşkın araştırmacı ve kaşif tarafından gerçekleştirildi.

"Keşif, devam eden bir süreçtir. Her seferinde bir önceki günden daha fazla yeni şey keşfediyoruz. Burada, dünyanın başka yerlerinde bulunması zor olan birtakım değerler var."

Mağara keşif ekibi, bazı paleontolojik fosilleri ve jeolojik kalıntıları da gün yüzüne çıkardı.

Araştırmacılar, genetik evrim tarihini anlamak için fosillerin nadir bir örnek sunabileceğini belirtiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor.(XHTV)