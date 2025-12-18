Çin'deki otelde şok edici manzara: Oyun bağımlısı misafir çöp dağı bıraktı

Çin'de bir otelde iki yıl boyunca konaklayan bir misafirin ayrılmasının ardından, personelin karşılaştığı manzara dehşete düşürdü. Oyun bağımlısı olduğu öne sürülen konuğun kaldığı oda, dağ gibi yükselen çöp, atık ve pislikle dolu halde bulundu.

İngilizThe Sun'da yer alan ve AsiaWire kaynaklı görüntüler, Çin'de bir otelde yaşanan inanılmaz bir olayı gözler önüne serdi. Yaklaşık iki yıl boyunca kaldığı otelden ayrılan bir misafirin geride bıraktığı manzara, görenleri dehşete düşürdü.

ODADAN ÇÖP DAĞI ÇIKTI

Otel personeli, misafirin çıkışının ardından odaya girdiğinde yaklaşık 90 santimetreyi bulan tuvalet kağıdı, yiyecek ambalajı ve çöp yığınlarıyla karşılaştı. Odanın neredeyse tamamının atıklarla kaplandığı görüldü.

İKİ YIL BOYUNCA ODADAN ÇIKMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Çevrimiçi oyun bağımlısı olduğu öne sürülen adamın, kaldığı süre boyunca odadan neredeyse hiç çıkmadığı belirtildi. Otel çalışanları, bazı personelin misafiri hiç görmediğini, çünkü kendisini nadiren dışarıda fark ettiklerini söyledi.

VİDEO PİSLİĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yayımlanan görüntülerde, binlerce kirli yiyecek ambalajı, boş içecek şişeleri ve paket servis kaplarının odanın her köşesine sıkıştırıldığı görülüyor. Bazı bölgelerde çöp yığınlarının bir metreyi aştığı, masa ve oyun koltuklarının tamamen atıkların altında kaldığı dikkat çekiyor.

BANYO KULLANILAMAZ HALDE

Banyoda ise durum daha da vahimdi. Islak tuvalet kağıtları klozetin üzerine kadar yığılmış, lavabonun tamamı çöplerle kaplanmıştı. Zeminde kalın bir tabaka halinde kahverengi kir biriktiği görüldü.

TEMİZLİK 3 GÜN SÜRDÜ

Misafirin ayrılmasının ardından temizlik ekipleri, hasarın boyutunu ancak o zaman fark edebildi. Odanın temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için üç gün boyunca yoğun bir çalışma yürütüldü. Buna rağmen otel yönetimi, odanın yeniden kullanılabilmesi için tadilat gerektiğini açıkladı.

E-SPOR OTELİ

Olayın yaşandığı Changchun'daki otelin, e-spor oyuncularına yönelik hizmet verdiği, yüksek performanslı bilgisayarlar, hızlı internet ve özel oyun koltuklarıyla donatılmış odalar sunduğu belirtildi. Misafirin de uzun süreli bir oyun seansı için odayı tuttuğu ifade edildi.

BORCUNU DA ÖDEMEDEN AYRILDI

Otel yetkilileri, söz konusu misafirin 10 günden fazla ödenmemiş borcu bulunduğunu ve bu tutarın yaklaşık 300 sterlin olduğunu açıkladı. Olayın polise bildirilmediği, şu aşamada hukuki bir süreç başlatılmasının da planlanmadığı kaydedildi.