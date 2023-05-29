Çin'deki Kelebek Patlaması Bu Yıl Erken Gerçekleşti

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletindeki Honghe Kelebek Vadisi'nde her yıl bahar sonu ve yaz başında on milyonlarca kelebek kozalarından çıkıyor. Bu yıl yüksek sıcaklıklar nedeniyle kelebek patlaması normalden biraz daha erken gerçekleşti. Vadide yaklaşık 80 ila 100 milyon arasında kelebek görülmesi bekleniyor.

ANONS (İngilizce): ZHAO ZHİQİN, Xinhua muhabiri:

"Siz hiç 'kelebek patlaması' diye bir şey duydunuz mu? Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletindeki Honghe Kelebek Vadisi'nde her yıl bahar sonu ve yaz başında on milyonlarca kelebek kozalarından çıkıyor. Gelin, hep birlikte bu kelebek denizine göz atalım."

Yüksek sıcaklar nedeniyle, "kelebek patlaması" bu yıl normalden biraz daha erken gerçekleşti.

SES (Çince): YANG ZHENWEN, Jinping Miao, Yao ve Dai Özerk ilçesindeki kelebek vadisi müzesinin müdürü:

"Bu yılki 'kelebek patlaması' ile ilgili olarak dört gözlem noktasından çok iyi sonuçlar elde ettik. 23 örnekleme bölgesinin izleme verilerini analiz edince, bu yıl kelebeklerin oldukça büyük ve çok sağlıklı olduğunu gördük."

Bu yıl vadide yaklaşık 80 ila 100 milyon arasında kelebeğin görülmesi bekleniyor.

Kelebek yoğunluğunun 10 Haziran civarına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jinping'den bildiriyor. (XHTV)