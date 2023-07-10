Çin'deki Anaokulunda Bıçaklı Saldırı: 6 Ölü, 1 Yaralı

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Saldırgan yakalandı ve saldırının nedeni araştırılıyor.