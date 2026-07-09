Çin'de sel: 39 kişi hayatını kaybetti
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Tropikal Fırtına Maysak'ın yol açtığı sellerde 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kayboldu. 130 bin kişi tahliye edildi.
ÇİN'in güneyinde etkili olan Tropikal Fırtına Maysak'ın neden olduğu sellerde 39 kişi yaşamını yitirdi.
Çin basını, ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Tropikal Fırtına Maysak'ın yol açtığı sellerde 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin kaybolduğunu duyurdu. Yetkililer, Guangxi genelinde 130 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı