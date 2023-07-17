Çin'de Talim Tayfunu Yaklaşıyor: 4. Seviye Acil Durum Müdahalesi Başlatıldı

Çin'in güneyindeki Guangdong ve Hainan eyaletlerinde bu yılın dördüncü tayfunu olan Talim'in yaklaşması nedeniyle 4. seviye acil durum müdahalesi başlatıldı. Hainan ada eyaletinde 36.600'den fazla balıkçı tahliye edildi. Ulaştırma Bakanlığı Arama ve Kurtarma Bürosu, kurtarma güçlerini konuşlandırdı.

Çin'in güneyindeki Guangdong ve Hainan eyaletlerinde bu yılın dördüncü tayfunu olan Talim'in yaklaşması nedeniyle 4. seviye acil durum müdahalesi başlatıldı.

Yerel yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Talim Tayfunu yaklaşırken Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinde 36.600'den fazla balıkçı tahliye edildi.

Eyalet Tarım ve Kırsal İşler Departmanı'na göre Pazartesi günü öğle saatleri itibariyle Hainan'da toplam 39.236 balıkçı teknesi limana geri çağrıldı ve 36.631 balıkçı tahliye edildi.

Çin'in ulaştırma yetkilileri Pazartesi günü, Talim Tayfunu için kurtarma güçleri konuşlandırdıklarını söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı Arama ve Kurtarma Bürosu'nun verdiği bilgilere göre 11 kurtarma aracı, 5 helikopter, 46 kurtarma gemisi ve 8 acil durum kurtarma ekibi teyakkuza geçirildi.

ANONS 1 (İngilizce): HONG LİANG, Xinhua muhabiri:

"Şu an Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'ya bağlı Baishamen'deyim. Qiongzhou Boğazı'nın karşısında Guangdong eyaletinin Leizhou Yarımadası bulunuyor. Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre bu yılın dördüncü tayfunu olan Talim'in, Pazartesi gecesi Guangdong eyaletiyle Hainan eyaleti arasındaki kıyı bölgelerde karaya çıkması bekleniyor. Merkez, günün erken saatlerinde Talim Tayfunu için yaptığı ikinci en yüksek alarm seviyesi olan turuncu alarmı yeniledi. Yaklaşan tayfun nedeniyle Hainan eyaleti, yüksek hızlı tren ve uçak seferlerini askıya aldı. Kentte, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren okul faaliyetleri geçici olarak askıya alındı ve arama ve kurtarma çalışmalarına katılanlar ve kentin operasyonlarına ilişkin zorunlu işlerde çalışanlar hariç herkesin evde kalması zorunlu tutuldu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor.

(XHTV)