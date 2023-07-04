Çin'in Chongqing şehrinde günlerdir devam eden şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada sel meydana gelirken, demir yolunun geçtiği köprünün bir bölümü çöktü. Kentte ulaşım aksarken, tren seferleri iptal edildi.

- Çin'de şiddetli yağışta demir yolu köprüsü çöktü

PEKİN - Çin'in Chongqing şehrinde günlerdir devam eden şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada sel meydana gelirken, demir yolunun geçtiği köprünün bir bölümü çöktü.

Çin'in güneybatı kesiminde bulunan Chongqing'de günlerdir devam eden şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte ulaşım aksarken, tren seferleri iptal edildi. Sel nedeniyle Sibuhe demir yolunun geçtiği köprünün bir bölümü çöktü. Söz konusu güzergahtan geçen trenlerin seferleri iptal edildi veya başka hatlara yönlendirildi. Chongqing'in Wanzhou bölgesi ise yağışlardan en fazla etkilenen nokta oldu. Yüzlerce arama-kurtarma personeli acil durum bölgelerinde sevk edilirken, araçlar sel sularında sürüklendi. Selde mahsur kalan kişiler şişime botlar ile kurtarıldı.

Çin basını, yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Chongqing kentinde 29 Haziran sabahından bu yana metrekare başına 219 milimetre yağış düştüğü bilgisini paylaştı.

Çin meteoroloji birimleri, Chongqing kentinin yanı sıra, Henan, Sichuan, Guizhou, Hubei, Yunnan ve Shaanxi eyaletleri için şiddetli yağmur uyarısı yaptı. Vatandaşlardan şiddetli yağışların yol açabileceği afetlere karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri almaları istendi.