Çin'de Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle toplam 20.656 kişi bölgeden tahliye edildi. Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı sağanak yağışlar, eyalette sel ve tayfun acil durum müdahalesinin yükseltilmesine neden oldu.

Çin'in başkenti Beijing'in Haidian bölgesinde yağış altındaki yolda bisiklet süren bir kişi, 29 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

SHİJİAZHUANG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang'da Cuma gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle toplam 20.656 kişi bölgeden tahliye edildi. Bu yıl içinde görülen beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu eyalette şiddetli yağışlara neden oluyor.

Cuma saat 20.00'den Pazar günü 06.00'ya kadar süren sağanak yağışlar Hebei'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Eyaletteki bazı meteoroloji gözlem istasyonlarında kaydedilen yağış miktarı 400 milimetreyi aştı. Hebei meteoroloji gözlemevi Pazar günü sabah saat 05.00'te şiddetli yağışlar için verdiği kırmızı alarmı yeniledi.

Sağanak fırtınasının devam edeceğini öngören Hebei Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, Pazar gecesi saat 01.00'de sel kontrol ve tayfun acil durum müdahalesini 3. seviyeden 2. seviyeye yükseltmeye karar verdi.

Taihang Dağı'nın ücra bir bölgesinde yer alan Fuping ilçesinde, dağdan gelebilecek seller ve jeolojik afet riski nedeniyle 601 haneden toplam 1.901 kişi tahliye edildi.