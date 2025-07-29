Çin'de Şiddetli Yağışlar: 38 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'de Şiddetli Yağışlar: 38 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çin'in Pekin bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 38 kişi yaşamını yitirdi. 80 binden fazla kişi tahliye edildi, hasar ve elektrik kesintileri yaşanıyor.

ÇİN'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve afetler nedeniyle 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in başkenti Pekin'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve afetler sebebiyle Miyun bölgesinde 28, Yançıng bölgesinde 2 kişi, komşu Hebei eyaletinde ise 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Şiddetli sağanak nedeniyle kara yollarında hasar oluştuğu, bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.

Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve şu ana kadar 80 binden fazla kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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