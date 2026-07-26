Çin'de Noul Tayfunu nedeniyle 715 binden fazla kişi tahliye edildi

ÇİN'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Noul Tayfunu nedeniyle 715 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Çin basını, Noul Tayfunu'nun, Guangdong eyaletine bağlı Huidong bölgesinin kıyılarını vurduğunu duyurdu. Tayfunun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tren seferinin iptal edildiği ve uçuşlarda da aksamalar yaşandığı belirtildi. Yetkililer, tayfuna karşı acil durum müdahale seviyesinin yükseltildiğini ve 715 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı