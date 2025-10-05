Haberler

Çin'de Matmo Tayfunu Nedeniyle 150 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi

Çin'de Matmo Tayfunu Nedeniyle 150 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi
Güncelleme:
Çin'in Guangdong eyaletinde Matmo tayfunu nedeniyle 151 bin 352 kişi güvenli bölgelere yerleştirildi. Zhanjiang şehrinde iş yerleri kapatıldı.

ÇİN'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Matmo tayfununun etkisini artırması üzerine 150 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Matmo tayfununun etkisi artırması nedeniyle 151 bin 352 kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiği açıklandı. Tayfuna yönelik hazırlık kapsamında Zhanjiang şehrinde ise dün akşamdan itibaren tüm iş yerlerinin kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
