Çin'de Matmo Tayfunu Nedeniyle 150 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Matmo tayfununun etkisi artırması nedeniyle 151 bin 352 kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiği açıklandı. Tayfuna yönelik hazırlık kapsamında Zhanjiang şehrinde ise dün akşamdan itibaren tüm iş yerlerinin kapatıldığı belirtildi.